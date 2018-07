Perito do acidente da Gol se une à apuração do voo 447 A força-tarefa encarregada de desvendar as causas do acidente com o Airbus A330 da Air France ganhou ontem mais um reforço. Trata-se do investigador norte-americano Bill English, do National Transportation Safety Board (NTSB), o órgão independente responsável pelas investigações de desastres aéreos nos Estados Unidos. O perito se tornou conhecido no País após o acidente com o Boeing 737-800 da Gol, que deixou 154 mortos em setembro de 2006. Considerado um dos mais experientes investigadores do mundo, English fez parte da equipe que apurou as circunstâncias da primeira e única colisão aérea com aeronaves civis registrada até hoje em território nacional.