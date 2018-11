Pesquisa mostra Obama 6 pontos à frente de McCain nos EUA O democrata Barack Obama tem umavantagem de 6 pontos percentuais sobre o republicano JohnMcCain na corrida pela presidência dos EUA, enquanto um númerocada vez maior de eleitores acredita que o país caminha nadireção errada, segundo levantamento NBC News/Wall StreetJournal divulgado na quarta-feira. A pesquisa mostra Obama com 47 por cento das intenções devoto, contra 41 por cento de McCain, números inalterados emrelação ao mês passado. Mas 55 por cento disseram acreditar queObama seria uma escolha mais arriscada para a presidência,contra 35 por cento que disseram o mesmo sobre McCain. A mensagem de Obama por mudança, no entanto, pode encontrareco no eleitorado descontente após oito anos de um governorepublicano. Apenas 13 por cento dos pesquisados disseramacreditar que o país está sendo conduzido na direção certa, omenor índice na história da pesquisa NBC News/Wall StreetJournal. O fraco desempenho da economia segue como a maiorpreocupação dos eleitores, mas eles não demonstraram muitaconfiança na capacidade de nenhum dos dois candidatos nessaárea: 28 por cento disseram acreditar que Obama recolocaria ascoisas nos trilhos, contra 17 por cento de Obama. A vantagem de Obama sobre McCain sobe para 13 pontos quandoos candidatos Ralph Nader e Bob Barr são incluídos na pesquisa.O democrata, nessa simulação, fica com 48 por cento, McCain,com 35 por cento, Nader, 5 por cento, e Barr, 2 por cento. O levantamento consultou 1.003 eleitores registrados entre18 e 21 de julho, durante a viagem de Obama ao Oriente Médio eà Europa. A margem de erro é de 3,1 ponto percentual.