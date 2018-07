Petróleo encerra ano em níveis recordes e focado nos EUA

A média de preço do Brent ficou acima de 111,65 dólares neste ano, seu quarto ano consecutivo de alta e acima do recorde anterior de 110,91 dólares em 2011.

Altos preços do petróleo deram uma bonança ao cartel produtor de petróleo OPEP, com as receitas de exportação de petróleo atingindo um pico 1,052 bilhões de dólares, um aumento de 2,5 por cento sobre o ano passado, segundo mostraram dados do governo dos Estados Unidos.

Mas os mercados de ativos estão preocupados que os Estados Unidos possa deixar de produzir um acordo orçamental viável, provocando um "abismo fiscal" de cortes de gastos e aumento de impostos obrigatórios para todos os norte-americanos.

(Christopher Johnson)