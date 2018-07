PF prende 2 por violação de direito autoral no RS e SP A Polícia Federal prendeu hoje duas pessoas em flagrante por violação de direito autoral, contrabando e formação de quadrilha, em Santa Rosa (RS) e São Paulo. As duas foram acusadas de participar de um grupo que atuava no contrabando de material e matrizes, com os quais produzia copias piratas de obras audiovisuais para distribuição em diversas regiões do País. A base das operações era a cidade do noroeste gaúcho, onde também foram apreendidos 4,5 mil CDs e DVDs gravados, outros 14 mil lacrados e sem uso, 13 CPUs, 98 gravadores, quatro impressoras e 400 garrafas de vinho argentino. Apontado como líder do esquema, um empresário de 48 anos, ligado aos segmentos musical e gráfico, foi preso em Santa Rosa. Outro participante do grupo foi preso em São Paulo. A Polícia Federal também ouviu e indiciou mais três pessoas por violação de direito autoral.