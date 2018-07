Piloto morre após queda de ultraleve em Minas

Um homem de 64 anos morreu na tarde de domingo, 19, depois da queda de um ultraleve, em Pará de Minas, Minas Gerais, segundo informações da Polícia Militar. O piloto sofreu várias fraturas expostas e não resistiu aos ferimentos, morrendo a caminho do hospital. De acordo com a Polícia Militar, a decolagem havia sido na própria cidade e o ultraleve caiu quando estava a aproximadamente 60 metros de altura, ainda no aeroclube Santos Dumont.