Piora estado de saúde de Zélia Gattai O estado de saúde da escritora Zélia Gattai, de 91 anos, piorou muito nas últimas horas. De acordo com boletim médico divulgado hoje, houve redução de pressão arterial, que evoluiu para um "choque hemodinâmico". A escritora também está com insuficiência renal. Internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Bahia, em Salvador, a viúva de Jorge Amado está sedada e respira com a ajuda de aparelhos. Ela foi internada no dia 30 de março, para uma cirurgia de desobstrução do intestino delgado. O boletim médico é assinado pelos médicos Jadelson Andrade, Jorge Pereira e Izio Kowes.