PM apreende 13 quilos de maconha em São Carlos Treze quilos de maconha foram apreendidos por policiais militares do 38º Batalhão do Interior(BPM/I) por volta das 19h de quarta-feira, 24, em duas casas, na Vila Lopes, na cidade de São Carlos, a 231 quilômetros de São Paulo. Um homem foi abordado pelos PMs que, com ele, apreenderam 1,6 quilo da droga. Ao levar os policiais para outro imóvel, na Rua Alceu Ambrogio, o rapaz mostrou outros 11,4 quilos que estavam debaixo de uma escada. Levado à delegacia, o suspeito foi autuado por tráfico de drogas.