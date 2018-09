PM é morto após supostamente reagir a assalto em SP O cabo Marcos Luiz Dias Lima, de 44 anos, do 4º Batalhão da Polícia Militar, morreu hoje após ser baleado no Parque São Domingos, zona norte de São Paulo. Segundo a PM, por volta das 6h30, dois homens em uma motocicleta tentaram assaltá-lo. Lima teria reagido e acabou alvejado na cabeça e três vezes no tórax. Ele chegou a ser atendido no Pronto-Socorro de Pirituba, porém não resistiu aos ferimentos. Os criminosos fugiram. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as duas pistolas que Lima portava desapareceram. Perto do local do crime, foram encontrados dois carros roubados. O caso foi registrado no 33º Distrito Policial, de Pirituba, como homicídio qualificado e será acompanhado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).