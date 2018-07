PM encontra mais de 200 carcaças de carros no Tietê

De acordo com estimativa da PM, no local devem ser encontradas cerca de 500 carcaças de veículos. Nesta quarta-feira, outras 20 carcaças, a maioria de vans e caminhões, já foram localizadas. Os policiais militares chegaram ao local, na Rua Das Crianças, no Jardim Helena, após denúncia anônima.

De acordo com informações do delegado José Bella, titular da 59ºDP, para onde os carros estão sendo levados, uma pessoa envolvida foi presa e dois estão com prisão preventiva decretada. Os donos de alguns veículos já foram identificados, segundo o delegado.