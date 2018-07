Polícia Ambiental apreende animais em pet shop Pelo menos vinte animais, entre eles sete cães de raça e três gatos, foram apreendidos por suspeita de maus-tratos, nesta sexta-feira, 10, num pet shop de Sorocaba. O estabelecimento, instalado na área de lojas do hipermercado Extra, no bairro Santa Rosália, sofria uma ação de despejo por falta de pagamento. A Polícia Ambiental foi até o local depois de receber denúncia de uma pessoa que se condoeu com a situação dos animais. O denunciante relatou que os recintos estavam sujos e que os bichos aparentavam passar fome. A loja estava fechada havia uma semana.