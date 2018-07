Polícia apreende 1 tonelada de maconha em MS Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam ontem uma picape S-10 azul com 1,01 tonelada de maconha em Nova Alvorada do Sul (MS). A picape, com placa de Porto Murtinho (MS), estava abandonada numa estrada vicinal perto do quilômetro 372 da Rodovia BR-163. A PRF suspeita que o motorista atolou o carro na estrada ao notar a presença da polícia. Os diversos pacotes com a droga eram transportados no banco do passageiro e na carroceria. A maconha e a S-10 foram levadas para a sede da Polícia Federal (PF) em Campo Grande.