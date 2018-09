Polícia apreende cocaína e um adolescente em SP Policiais militares descobriram hoje um ponto de tráfico de drogas na Vila Santa Catarina, zona sul de São Paulo, e apreenderam um adolescente no local. Foram encontrados 17 quilos de cocaína, uma balança de precisão e nove sacos com embalagens que seriam usadas para armazenar as drogas.