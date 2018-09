Polícia deflagra operação em três favelas do Rio Agentes da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod) do Rio de Janeiro fazem na manhã de hoje uma operação em três favelas da cidade contra o tráfico de drogas. A operação, feita por cerca de 40 policiais civis, é realizada nas favelas da Cachoeirinha, no Morro do Encontro e no Morro do Gambá, que ficam entre os bairros do Grajaú e do Lins de Vasconcelos, na zona norte. Os policiais contam com o apoio de um helicóptero para entrar nas comunidades. Ainda não há informação sobre apreensões, prisões ou confrontos.