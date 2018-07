Polícia desmonta esquema de desvio de aço em SP A Polícia Civil desmontou um esquema de desvio de aço para uma empresa siderúrgica de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, na tarde deste sábado. Os policiais da Delegacia de Repressão a Roubos Especiais, do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), descobriram o esquema durante uma investigação sobre crimes de receptação de cobre. Três pessoas foram presas.