Polícia divulga foto de suspeito de matar jovem no Rio

O acusado tem outras anotações criminais por roubo, furto e tentativa de homicídio em São Paulo. Contra ele foi expedido mandado de prisão temporária. A Rocinha possui uma unidade de Polícia Pacificadora (UPP).

O Caso

Gleiciane foi estuprada e morta a poucos metros de casa, na madrugada de 4 de março. A família e os amigos desconfiam de Silva que tinha alugado um bar próximo à casa da moça. Gleice, como era chamada pelos amigos, deixou um filho de 2 anos.

A jovem foi vista com vida pela última vez quando saiu de casa, logo depois da meia noite do dia 3, para encontrar um amigo na Via Ápia, uma das principais da Rocinha. No dia seguinte, a sandália da moça foi encontrada em frente ao bar alugado por Silva, que estava fechado.

A porta foi arrombada. O corpo de Gleice estava nu, coberto por lençol. A jovem foi estrangulada com as próprias roupas. Vizinhos do bar ouviram discussão na madrugada em que Gleice foi morta, mas não intervieram porque acreditavam se tratar de briga de casal.

Silva, que costumava andar sozinho na favela e não se relacionava com os vizinhos, retirou as roupas do bar na manhã do dia 4 e não foi mais visto.