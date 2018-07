Polícia encontra comida estragada em hotéis do RJ Mais de 200 quilos de alimentos com prazo de validade vencido ou sem informações foram apreendidos pela Polícia Civil do Rio em quatro hotéis de luxo da orla de Copacabana, na zona sul do Rio, hoje de manhã. As irregularidades foram encontradas no Sofitel, no JW Marriott, no Pestana e no Rio Othon Palace, que chegou a ter a cozinha parcialmente interditada pela Vigilância Sanitária Municipal.