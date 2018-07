Polícia identifica suspeita de envenenamento no PR A Delegacia de Homicídios de Curitiba identificou a suspeita de ter entregue chocolate envenenado a uma adolescente, no dia 12, como sendo Margareth Aparecida Marcondes, de 45 anos, moradora em Joinville (SC). Em razão do veneno, quatro adolescentes precisaram de internamento hospitalar, mas todos já estão em casa. A suspeita está desaparecida e a polícia não descarta que possa ter sido sequestrada ou mesmo estar morta. Na quinta-feira, a polícia catarinense encontrou muito sangue espalhado por sua casa e o marido da acusada estava ferido gravemente. Ele está internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em um hospital de Joinville.