Polícia investigará morte do vereador de Magé

Conhecido como "Tunico Pescador", o vereador do PMDB estava com um amigo na Praça da Coroa, em Visconde de Mauá, quando sete disparos o atingiram. A Polícia Militar explica que Antônio Carlos chegou a ser socorrido em um posto de saúde da região mas não resistiu e morreu. Seu amigo foi levado para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, onde permanece internado.

De acordo com o delegado do caso, Franco Albano, uma equipe de agentes está no hospital para ouvir a vítima sobrevivente e analisar o ocorrido. Outra equipe busca no local onde os disparos ocorreram testemunhas que possam ajudar nas investigações.

O delegado Franco Albano pretende ouvir, nos próximos dias, familiares e amigos do vereador. A Polícia Civil afirma que todas as linhas de investigações estão sendo apuradas para se chegar à autoria do crime.