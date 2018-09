Polícia já tem retratos de invasores de casa de Saulo A Polícia Civil do Estado de São Paulo conseguiu o retrato falado de três dos quatro homens envolvidos no assalto à casa do secretário de Logística e Transportes Saulo de Castro Abreu Filho. Dois dos rapazes foram identificados como pardos, um aparentando 18, o outro 27 anos. O terceiro envolvido foi descrito como negro, aparentando 32 anos.