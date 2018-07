Por acidente, MP quer ex-deputado na Justiça comum O Ministério Público do Paraná enviou hoje ao Tribunal de Justiça (TJ) do Paraná o inquérito que apura o acidente envolvendo o ex-deputado estadual do Paraná Fernando Ribas Carli Filho, que se afastou do PSB ao qual era filiado, pedindo que seja remetido à Justiça comum. No pronunciamento preliminar, os promotores da Assessoria Criminal da Procuradoria-Geral de Justiça sustentam que, em tese, o caso configura-se como duplo homicídio com dolo eventual.