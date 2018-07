Prédio de Beltrame tem reforço de seguranças no Rio Alvo de protesto na madrugada desta quinta-feira, 17, após o confronto nas imediações da rua onde mora o governador Sérgio Cabral Filho (PMDB), no Leblon, o prédio em que vive o secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, amanheceu com reforço de seguranças. Por volta de 1h30, policiais do Batalhão de Choque lançaram bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha contra um grupo de manifestantes que havia caminhado até a Rua Redentor, onde fica o apartamento do secretário.