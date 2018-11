Prédio público é entregue à moradia popular no RS O ministro das Cidades, Marcio Fortes, entregou hoje o primeiro prédio público do País destinado à moradia popular a 42 famílias com renda média de três salários mínimos. O edifício, localizado no centro de Porto Alegre, pertencia ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em 2005, durante o Fórum Social Mundial, o edifício permaneceu sob ocupação de sem-teto de diversos países durante uma semana. Desde então, era objeto de negociação entre o proprietário, o Ministério das Cidades, a Caixa Econômica Federal (CEF) e o governo do Estado.