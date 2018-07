Premiê da Ucrânia recomenda prontidão do Exército para batalha, apesar da trégua O primeiro-ministro da Ucrânia recomendou ao Ministério da Defesa nesta quarta-feira que garanta que as forças do governo estejam em alerta máximo para combate, apesar de um cessar-fogo de 12 dias com os separatistas no leste do país, apoiados pelos russos.