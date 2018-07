Presidente da Indonésia anuncia corte no preço dos combustíveis O presidente da Indonésia anunciou neste domingo um novo corte nos preços do petróleo, a entrar em vigor na segunda-feira. Susilo Bambang Yudhoyono disse que os preços subsidiados da gasolina serão reduzidos das atuais 5.500 rúpias para 5.000 rúpias (0,455 dólar) por litro, uma redução de 9,1 por cento. Um dólar americano equivale a onze mil rúpias. Os preços do diesel serão reduzidos de 5.500 para 4.800 rúpias por litro, disse ele, uma redução de 12,7 por cento. A Indonésia já reduziu o preço da gasolina subsidiada em oito por cento no dia 1 de dezembro, depois de uma forte queda nos preços globais do petróleo, mas não havia alterado o preço do diesel combustível subsidiado. Com a continuada queda dos preços do petróleo, entretanto, o governo da maior economia do sul da Ásia se viu sob pressão para reduzir os preços dos combustíveis ainda mais. (Reportagem de Karima Anjani)