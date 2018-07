Presos com abadás do carnaval de Votuporanga falsos Dois homens foram presos na última segunda-feira, 20, em Votuporanga, no interior de São Paulo, acusados por estelionato. Eles estavam com 116 pulseiras e 26 abadás falsos do bloco de Carnaval Oba! O carnaval de Votuporanga é considerado um dos mais concorridos do Estado.