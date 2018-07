Produção de veículos no Brasil sobe 8,8% em julho vs junho

A indústria brasileira produziu 297,8 mil automóveis, comerciais leves, ônibus e caminhões em julho, queda de 3,6 por cento sobre o mesmo período de 2011. Com isso, no acumulado do ano até o mês passado, o setor registra produção 1,85 milhão de veículos, queda de 8,5 por cento sobre o resultado de um ano antes.

As vendas de julho bateram recorde para o mês, a 364,2 mil unidades, crescimento de 3,1 por cento sobre junho e de 18,9 por cento sobre julho de 2011. No acumulado de janeiro a julho, as montadoras instaladas no Brasil apuraram emplacamentos de 2,08 milhões de veículos, alta anual de 1,8 por cento, que inverte tendência de queda que vinha sendo registrada até junho.

Já as vendas externas de veículos, excluindo máquinas agrícolas, somaram 1 bilhão de dólares em julho, queda de 10,1 por cento na comparação mensal e recuo de 8,7 por cento sobre julho de 2011. No ano, o total de exportações soma 7,33 bilhões de dólares, 2,4 por cento acima do período de janeiro a julho do ano passado.

Em termos de unidades, as exportações de veículos em julho corresponderam a 29.736 unidades, 37 por cento abaixo do total vendido ao exterior em julho do ano passado.

Enquanto isso, as importações apuraram recuo de 2 por cento no mês passado sobre junho e crescimento de 4 por cento na comparação anual, para 70 mil unidades, segundo os dados da Anfavea.

A Fiat encerrou julho com vendas de 84.130 automóveis e comerciais leves ante 75.240 em junho. A montadora italiana foi seguida pela Volkswagen, que apurou licenciamentos de 78.731 unidades após 71.805 no mês anterior.

A General Motors registrou emplacamentos de 59.257 carros e comerciais leves depois de 57.593 em junho. A Ford apurou vendas de 29.664 veículos, após 33.727 no mês anterior.

Em caminhões, cuja vendas totais em julho subiram 1,3 por cento sobre junho, a MAN, unidade da Volkswagen, registrou vendas de 3.199 unidades ante 3.452 em junho. Mercedes-Benz teve licenciamentos de 2.583 após 2.676 no mês anterior. Enquanto isso, Ford emplacou 1.693 unidades, Volvo 1.344 e Scania teve licenciamentos de 951 unidades.

(Por Alberto Alerigi Jr.)