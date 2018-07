Professor que atingir meta terá bônus

Essas mudanças constam na nova lei do plano de carreira e política salarial, assinada na noite de hoje pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB), que deve ser publicada amanhã no Diário Oficial.

Com os novos critérios, um professor de PEB II de uma jornada de 40 horas semanais, no estágio máximo da carreira, vai conseguir um acréscimo de 183,05% no salário, segundo a secretaria. Atualmente, o professor consegue até 143, 12% - isso se ele estiver dentro dos 20% que recebem o bônus.

Hoje, um docente pode avançar em dois eixos: vertical e horizontal. O eixo vertical é a promoção por mérito, que ocorre por meio da prova, e tem cinco níveis. A cada "salto" que o professor dá com a prova, apenas 20% deles tinham um aumento de 25% em cima de seu salário-base.

Agora, serão oito níveis de carreira - ou seja, ele fará mais avaliações - e o aumento será de 10,5% em cima do salário anterior. Ou seja, ele vai acumulando os acréscimos. O máximo a ser atingido será de 101,16%.