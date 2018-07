Projeções de emissoras dão vitória para Obama em mais 6 Estados e em D.C

Segundo as projeções, o presidente democrata ganhou nos Estados de Connecticut (7 votos no Colégio Eleitoral), Delaware (3 votos), Illinois (20 votos), Maryland (10 votos), Massachusetts (11 votos) e Rhode Island (4 votos), além do Distrito de Columbia (3 votos).

Mais cedo, a CNN já havia projetado a vitória de Obama em Vermont, Estado que possui três votos no Colégio Eleitoral.

Nos Estados Unidos, a eleição é indireta e são necessários 270 dos 538 votos do Colégio Eleitoral para chegar à Casa Branca.