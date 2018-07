Projeto prevê só divulgar contratos de servidores de SP

?Sou contra a divulgação de salários pessoais. O que queremos é uma divulgação de fácil entendimento dos contratos e gastos em geral do Poder Público?, defendeu Jatene. O projeto deve ter a legalidade votada na Comissão de Constituição e Justiça na terça-feira, antes do recesso. ?Eu acho que o projeto está em sintonia com o que pensa parte da Casa.? Outros líderes do centrão, como Aurélio Miguel (PR) e Jooji Hato (PMDB), também fizeram críticas à divulgação dos salários. A Mesa Diretora não cogita revelar salários dos 1.986 funcionários do Legislativo.

A bancada do PT também encampou as críticas do funcionalismo. O partido pretende entrar com uma ação judicial contra a legalidade do decreto do prefeito. Já parte da bancada do PSDB defendeu a publicação dos salários, mas com algumas mudanças. ?As imperfeições do sistema agora serão corrigidas. O que há de errado em ser transparente, em divulgar os salários pagos com dinheiro público? A adoção da medida só acrescenta à sociedade?, justificou o líder de governo, José Police Neto (PSDB). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.