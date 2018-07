Protesto contra Feliciano reúne mais de 200 no Rio Pelo menos 200 pessoas participaram neste sábado de um protesto em Copacabana, no Rio de Janeiro, contra a eleição do deputado Federal Marcos Feliciano (PSC) à presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara federal. Representantes de vários grupos de direitos humanos entoaram palavras de ordem em repúdio a declarações racistas e homofóbicas do deputado. Também protestaram contra o presidente do Senado, Renan Calheiros.