Protesto no Rio reúne cerca de 40 manifestantes Cerca de 40 manifestantes se reuniram nesta sexta-feira na Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, na zona sul do Rio, para protestar por melhorias na saúde e no transporte e pelo combate à corrupção. O ato foi liderado por funcionários do Hospital Federal de Ipanema, na zona sul. Eles reclamam do que consideram privatização do sistema público de saúde. O governo federal criou uma empresa para administrar os hospitais federais universitários e isso, de acordo com os funcionários do estabelecimento de Ipanema, facilita o desvio de verbas e a corrupção.