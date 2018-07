Protesto trava o trânsito no Corredor Norte-Sul Uma manifestação no Túnel Paulo Autran, que dá acesso ao Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, travou o trânsito no Corredor Norte-Sul na manhã desta terça-feira, 3. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) os manifestantes ocuparam faixas da Avenida Washington Luís desde as 4h54 e só liberaram a via pouco depois das 9h30.