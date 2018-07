PT recusará aliança com PSD de Kassab na eleição municipal

Esta diretriz deve ser aprovada neste fim de semana em debate das direções zonais da legenda, que representam regiões do município.

"Nossa estratégia é simples: construir uma candidatura do PT e definir este nome ainda este ano. Somos oposição ao governo Kassab e não tem sentido buscar apoio do partido dele nas próximas eleições", disse à Reuters o presidente do diretório municipal, Antonio Donato.

Kassab, que deixará o oposicionista ao governo federal DEM para ingressar no PSD, vem afirmando que a nova sigla pretende ajudar o governo Dilma. Para Donato, isso não tem correspondência em São Paulo.

"Não muda nada se eles são base. Uma coisa é Brasília, outra é o processo eleitoral", avaliou o dirigente, apontando pesquisa Datafolha em que 43 por cento dos paulistanos acreditam que o prefeito vem fazendo uma administração ruim ou péssima.

No documento que será discutido nas reuniões deste fim de semana, os petistas classificam o projeto de Kassab de "antagônico" e afirmam que a nova legenda é uma tentativa de construir uma alternativa ao PT, apontando como exemplo o acordo da prefeitura com o PCdoB, tradicional aliado dos petistas.

Já a escolha do nome do candidato petista deve receber a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele vem dizendo a interlocutores que quer uma renovação no nome que disputará a prefeitura de São Paulo, mas até agora não interferiu diretamente no processo.

Segundo Donato, se o foco for a renovação, o partido analisa os nomes dos ministros Fernando Haddad (Educação), José Eduardo Cardozo (Justiça) e Alexandre Padilha (Saúde). Os deputados Jilmar Tatto, Paulo Teixeira e Carlos Zarattini também estão neste bloco. Enquanto os deputados teriam mais vivência com a cidade, os ministros estariam longe do dia-a-dia do município.

Se a opção for por nomes mais consolidados eleitoralmente, a senadora Marta Suplicy e o ministro Aloizio Mercadante (Ciência e Tecnologia) seriam as opções. A ex-prefeita Marta (2001-2004) saiu derrotada da eleição de 2008 contra Kassab, mesmo desempenho que teve contra José Serra (PSDB) em 2004.

Tantos nomes sugerem a realização de um prévia, o que foi descartado pelo presidente do PT paulistano. "Vamos tentar resolver no debate", disse.

Pelo PSDB, José Serra tem sido apontado como possibilidade, recebendo a promessa de apoio do PSD. Se ele não concorrer, o vice-governador de São Paulo, Guilherme Afif Domingos, é opção pela nova sigla.

(Edição de Tatiana Ramil)