Queda de avião em jardim fere três nos EUA

Três pessoas ficaram levemente feridas na queda de um avião no jardim de uma casa no Estado da Flórida, no sul dos Estados Unidos.

O dono da casa, Richard Certoli, era uma das pessoas que estavam na casa quando o acidente aconteceu, no domingo.

Richard diz que estava tomando café da manhã quando ouviu uma explosão.

Ele pensou que fosse um acidente de carro e, quando olhou pela janela, viu uma grande bola de fogo no seu jardim.