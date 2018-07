Racionamento de gasolina em Nova York se estenderá até sexta

O estranho sistema, feito com base nos números das placas, foi lançado para ajudar a lidar com a dramática escassez de combustível após a supertempestade Sandy, e ajudou a reduzir as longas filas para a compra do combustível. Mas um terço dos postos de varejo da cidade ainda não estão operando, disse o prefeito em um comunicado .

"O estranho sistema de placas funcionou bem e ajudou a reduzir os tempos de espera e filas na bomba", disse o prefeito.

"Com 30 por cento dos postos de gasolina ainda fechados e com uma semana de grandes viagens vindo, estou estendendo o sistema, mesmo em compras de gás e óleo diesel, para garantir que não haverá o risco de voltarmos para as grandes filas que vimos antes do sistema ser implementado", disse.

Funcionários vão reavaliar o tempo para manter o sistema, em que os motoristas são autorizados a comprar gasolina em dias alternados. Um sistema semelhante feito em Nova Jersey terminou na semana passada. O sistema de rodízio de placas começou em Nova York em 9 de novembro.