Rapaz 'se fere com facas furtadas' de loja nos EUA

Um homem que sofreu ferimentos de faca depois de aparentemente tê-las furtado de uma loja de departamentos na cidade de Grand Rapids, nos Estados Unidos, poderá ser processado por roubo, segundo informou a polícia ao jornal local The Grand Rapids Press. Na segunda-feira passada, Jeremy Parker, de 21 anos, teria sido interpelado na saída da loja Meijer, por suspeita de furto. Quando os funcionários se aproximaram, ele teria caído sobre as facas, que estariam escondidas dentro de sua calça, e se ferido com uma delas, segundo Frank Guglielmi, diretor de relações públicas da loja. Parker carregava facas no valor de US$ 300 (cerca de R$ 530), e foi levado para o hospital, com cortes no abdômen. Um dos policiais disse que Parker carregava uma série de facas, que não pareciam ser de cozinha. Outros policiais descreveram as lâminas como sendo facas de caça. Versões A polícia acredita que Parker chegou a brigar com os funcionários da loja, antes de ser ferido, mas Guglielmi nega. "Eles se aproximaram para segurá-lo, ele correu e caiu", disse Guglielmi sem confirmar se os funcionários eram seguranças. "Ele se feriu quando caiu", afirmou. O porta-voz esclareceu ainda que a loja possui um procedimento específico para lidar com os suspeitos de furto, mas afirmou que a ordem dos funcionários é apenas "se aproximar" da pessoa. "Quando o nosso pessoal vê alguém tentando furtar, eles se aproximam. Quando se aproximaram (de Parker), ele tropeçou", disse. O policial Paul Warwick afirmou que um mandado de prisão foi emitido contra Parker pelo episódio. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.