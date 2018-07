Rebeldes matam 23 pessoas em vilarejo do Congo

A violência é intensa no leste da República Democrática do Congo, apesar da presença de soldados da paz e tropas governamentais, que no ano passado derrotaram uma insurgência de rebeldes M23, a mais grave ameaça à autoridade de Kinshasa desde o fim da última guerra do vasto país africano central, em 2003.

Rebeldes ADF-NALU, um grupo de combatentes islâmicos que opera na zona de fronteira oriental, mataram pelo menos 23 pessoas na aldeia de Byalos com facões e machados, de acordo com o governador da província de Kivu do Norte, Julien Paluku.

"Isso é um genocídio, a maneira como a ADF mata as pessoas", disse Omar Kavota, porta-voz da sociedade civil de Kivu, falando por telefone de Beni, a 40 quilômetros de distância de Byalos.

As vítimas do ataque incluem um soldado congolês, disse testemunha Justin Kambale.

