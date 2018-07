Rebelião termina com dois mortos em Santa Rita-PB Dois detentos morreram carbonizados durante uma rebelião no Presídio Padrão de Santa Rita, na Paraíba. Outros dois presos ficaram feridos no motim, que começou por volta das 21h30 de ontem e terminou na manhã de hoje. De acordo com a Polícia Militar, os detentos atearam fogo em colchões e destruíram as paredes de algumas celas.