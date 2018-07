Recém-nascido é abandonado na zona oeste do Rio Um recém-nascido foi abandonado na zona oeste do Rio de Janeiro. Por volta das 7h30 de hoje, o bebê deu entrada no Hospital Estadual Rocha Faria, em Campo Grande. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, ele está com um peso de aproximadamente 3,5 kg e ainda tinha o cordão umbilical e a placenta quando chegou à unidade.