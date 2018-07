Recuperação de Marcos Paulo surpreende médicos A recuperação pós-cirúrgica do ator e diretor Marcos Paulo está surpreendendo a equipe médica do Hospital São José da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Segundo boletim divulgado hoje, não houve nenhum tipo de dano à voz do paciente, um efeito colateral comum em cirurgias de grande porte como à qual ele foi submetido.