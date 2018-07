Reféns europeus mortos em tentativa de resgate na Nigéria

A mulher, que se identificou apenas com o nome de Hauwa e disse ter 31 anos, chorou ao relatar o fato à Reuters. Segundo ela, seu marido foi morto no ataque.

Chris McManus e o italiano Franco Lamolinara foram sequestrados em maio passado, enquanto trabalhavam para uma companhia de construção no noroeste do país. Eles foram mortos em 8 de março pelos homens que os mantinham presos depois que tiros foram disparados em uma tentativa de resgate abortada.

O corpo de Lamolinara retornou à Itália neste sábado, onde recebeu honras por parte do ministro da Justiça.

As autoridades nigerianas detiveram cinco militantes islâmicos suspeitos de envolvimento no sequestro. Dois deles foram presos antes da tentativa de resgate e três no local onde o ataque frustrado ocorreu.

(Reportagem de Farouk Umar)