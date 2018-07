Regina Casé lamenta morte de dançarino de seu programa Apresentadora do programa Esquenta (Rede Globo), a atriz Regina Casé divulgou nota em que lamenta a morte do dançarino Douglas Rafael da Silva Pereira, no complexo de favelas do Pavão-Pavãozinho-Cantagalo (Copacabana, zona sul do Rio). Ele trabalhava no programa.