Restrição a impressão em papel gera queixas na Rio+20 A iniciativa da organização da Rio+20 de praticamente banir dos eventos as impressões em papel tem provocado reclamações nos corredores do Riocentro. Em diversos pontos, foram instalados estandes que recebem o nome de paper smart (papel inteligente). A ideia é imprimir apenas o estritamente necessário. Além disso, o papel utilizado é mais sustentável do que os tradicionais, porque é fabricado sem a emissão de carbono.