Retomada buscas de vítimas após carro cair em represa

Ao escutar um barulho e testemunhar o veículo invadindo a represa, um pescador ligou para a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que acionou os bombeiros. Foram para o local quatro equipes - três de Guarulhos e uma de Santa Isabel. O carro, que está em nome de uma agente de telemarketing, de 31 anos, foi localizado pelos bombeiros, mas nele e no entorno do local onde o Fiat caiu, junto à ponte que passa sobre a represa, nenhuma pessoa foi encontrada.

No carro, os policiais encontraram uma mochila e objetos em geral, entre eles um fone de ouvido com microfone, igual aos que são utilizados por quem trabalha no setor de telemarketing. Documentos da proprietária do carro e do marido dela, de 35 anos, um crachá da empresa onde a atendente trabalha, R$ 460,00, livros e outros objetos também estavam dentro do carro, parte na mochila.

Até as 4h30 desta quinta-feira, 12, a Polícia Civil de Santa Isabel, não tratava oficialmente o caso como desaparecimento, pois familiares do casal, que mora na mesma cidade, ainda não estão convictos de que a atendente e o marido dela realmente estavam no carro naquele momento.