Rio cancela réveillon em Ipanema por temer vandalismo A Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Rio de Janeiro cancelou hoje o réveillon na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, pois teme que se repitam as ações de vandalismo e tumulto registradas na última virada. De acordo com a assessoria de imprensa da pasta, "é inviável, que ao fim da queima de fogos em Copacabana, com participação de cerca de 2 milhões de pessoas, haja o deslocamento de parte dessa multidão para Ipanema ou outro bairro". A medida foi determinada por parecer técnico da Polícia Militar (PM) e reforçada pelo Ministério Público (MP) e moradores da região.