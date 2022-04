Rio celebra 'carnaval da superação' e iluminação cenográfica na Marquês de Sapucaí

RIO - Passados dois anos e 53 dias desde a última exibição de uma escola de samba no sambódromo do Rio de Janeiro (a Unidos do Viradouro, campeã de 2020, encerrou o Desfile das Campeãs na madrugada de 1º de março daquele ano), nesta sexta-feira, 22, o palco da rua Marquês de Sapucaí voltou a receber um desfile das 12 melhores escolas de samba do Rio. A abertura coube à Imperatriz Leopoldinense.

Apesar da expectativa, as arquibancadas, frisas e camarotes ainda tinham espaços vazios no início dos desfiles – o único setor praticamente lotado era o 1, que fica em frente à área onde as escolas fazem os últimos preparativos antes de entrar na passarela. Foi em frente a esse setor que, pontualmente às 21h, a banda da Guarda Municipal do Rio de Janeiro executou o Hino Nacional e em seguida o hino do Rio de Janeiro (a marchinha “Cidade Maravilhosa”), na cerimônia de abertura do evento.

O sambódromo estreia este ano uma iluminação cenográfica multicolorida – antes, só havia holofotes de luz branca. Até o início dos desfiles, essa nova iluminação mantém a pista de desfiles escura, causando a impressão de que o espetáculo ainda está longe de começar. Os holofotes de luz branca só são acessos a partir do início das exibições.

Depois de tanto tempo sem os desfiles, o sentimento predominante tanto na plateia como entre os desfilantes era de alegria e alívio. “Perdi três parentes próximos (vítimas da covid-19), mas felizmente a pandemia passou e estamos aqui”, comemorava a mangueirense Enilda Silva, de 43 anos, no setor 1.

O presidente da Liga das Escolas de Samba (Liesa), Jorge Perlingeiro, classificou o evento como “o carnaval da superação”: “Adiamos quatro vezes (por conta da pandemia), foi uma luta, mas conseguimos realizar essa festa”, disse.

Cada escola tem de uma hora a 70 minutos para desfilar, e cada noite de exibições deve terminar por volta das 5h do dia seguinte. A apuração vai acontecer na terça-feira, 26, e as seis escolas melhor colocadas voltarão a se exibir no desfile das Campeãs, no sábado, 30.