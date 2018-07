Rodízio está suspenso na capital paulista até dia 14

O rodízio retira de circulação cerca de 20% da frota. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) costuma suspender temporariamente a restrição apenas no fim do ano, uma vez que parte dos veículos deixa a cidade.

A portaria que suspende o rodízio foi publicada no Diário Oficial da Cidade desta quinta-feira (20). No ano passado, durante a suspensão do rodízio, a cidade chegou a registrar 120 quilômetros de congestionamento.

Com menos carros circulando pela cidade, a CET optou também por desativar a maior parte das faixas reversíveis - usadas para dar mais fluidez às vias carregadas nos horários de pico. Hoje é o último dia de funcionamento. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo