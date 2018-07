Rodoviários de Recife voltam a parar nesta sexta-feira

Também havia sido determinado na ocasião o aumento salarial de 10%. A classe patronal havia oferecido 6% de aumento linear - salários e benefícios.

Em acatamento a recurso do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Pernambuco (Urbana-PE), o presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, suspendeu a decisão do TRT - determinando o reajuste de 6% - mas depois voltou atrás e o aumento salarial de 10% foi mantido.

A determinação não foi extensiva ao vale alimentação, que continua com 6% de reajuste. O TRT-PE havia determinado que ele subiria de R$ 171,00 para R$ 300,00.

O presidente do sindicato dos motoristas, Benílson Custódio, disse que a categoria não vai aceitar migalhas e continuará lutando para que prevaleça a total determinação do TRT-PE. O julgamento do dissídio coletivo no TST deve ocorrer em um prazo de 15 dias. Até então, ficam mantidos os pisos salariais com o reajuste de 10% - R$ 1.765,50 para motoristas, R$ 1.141,69 para fiscais e R$ 812,13 para os cobradores.

Os motoristas e cobradores fizeram três dias de greve no final de julho, encerrada com a determinação do TRT-PE de conceder as reivindicações pretendidas. Em meio ao embate judicial que se seguiu com a classe patronal, os motoristas e cobradores fizeram paralisações nos dias 22 e 26, entre 4h e 8h. O retorno à normalidade, nestes dias, só se efetivou muitas horas depois. Nesta sexta-feira, o sindicato orientou para que os ônibus voltem efetivamente a circular a partir das 8h.