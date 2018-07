Rodovias de SP apresentam tráfego normal

As estradas que ligam São Paulo ao litoral e ao interior do Estado apresentavam tráfego normal na manhã desta sexta, 2, feriado prolongado de ano-novo. Segundo as Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Militar Rodoviária, não houve acidentes graves nas últimas horas. A previsão da PRF e das empresas que administram as rodovias é de que o movimento no sentido capital paulista se intensifique apenas no fim de semana. Neste segundo dia do ano, a Ecovias deverá adotar no Sistema Anchieta-Imigrantes, a partir das 11 horas, o esquema 4 por 6, no qual as pistas da Anchieta são usadas por quem segue para a região da Baixada Santista, no litoral, e as da Imigrantes dão acesso à capital do Estado.