Rosa foi e gostou

O que você achou mais legal?

Gosto do tanque que dá para fazer bolhas em vários formatos. Do lado tem também um lugar que dá para fazer uma bolha gigante em volta do corpo.

A maior surpresa?

Uma bola de eletricidade estática: o moço liga e, quando a gente toca, o cabelo levanta.

Serve para crianças de todas as idades?

A parte da Lua pode ser complicada. Mas é legal. Tem um asteroide de verdade e um buraquinho que dá para ver a via Láctea.

Pq. Dom Pedro II, s/nº, Centro, 3315-0051. 9h/17h (fecha 2ª). R$ 6. Deficientes pagam R$ 3.